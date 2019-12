Interview Brut : Mahalia Music

Âgée de 13 ans, Mahalia s'était donné pour but de rencontrer Ed Sheeran. Elle sort aujourd’hui, à 19 ans, son deuxième album. La chanteuse britannique raconte à Brut le jour où tout a changé et donne quelques conseils aux artistes en herbe.

Quand elle avait 13 ans, Mahalia s’était donné un but : rencontrer Ed Sheeran. « C'est le premier mec avec une guitare que j'ai trouvé et qui m'intéressait vraiment. Je l'aimais et j'aimais tout simplement ce qu'il avait à dire et j'aimais la façon dont il racontait des histoires » explique Mahalia. Elle se rend à quelques concerts et finit par rencontrer Ed Sheeran à la fin de l’un d’eux.

« C'était un moment que je n'avais pas du tout vu venir, mais c'était un moment qui allait tout changer » raconte Mahalia. Après sa rencontre Ed Sheeran, celui-ci partage le compte de Mahalia Music sur les réseaux sociaux. Quelques mois plus tard, elle signe un contrat d’enregistrement. Mais Mahalia décide d'abord de terminer le lycée et de passer son bac. « Je savais que la musique ne serait peut-être pas une carrière pour moi et que j'aurais donc besoin d'un plan B » précise Mahalia.

L'importance des réseaux sociaux pour les artistes

Pour Mahalia, les réseaux sociaux sont aujourd'hui incontournables pour les jeunes artistes. Avant même son premier album, son passage sur la chaîne Youtube « Colors » avait déjà été vu plus de 33 millions de fois. « Vous avez tant de ressources et d'endroits où vous pouvez vous exposer et être présent dans le quotidien des gens (…) vous avez tellement de plateformes sur lesquelles vous pouvez aller (…) je pense juste que les gens doivent être présents » conseille Mahalia aux jeunes chanteurs.

Mais pour Mahalia, le contact direct avec le public est tout aussi important : « Si vous voulez vous faire connaître, vous devez faire des open-mics, vous devez être présent dans la vie des gens physiquement, et pas que virtuellement. » Mahalia estime que les médias sociaux sont à double tranchant. Ils sont à la fois positifs, « car ils donnent aux gens une chance de pouvoir se présenter » et se mettre en avant. En même temps, selon Mahalia, « le consommateur n'apprécie plus autant la musique, ce qui est assez frustrant ».

Elle en prend pour preuve son expérience : « Lorsque j'ai commencé, je faisais beaucoup d'open-mics (…) Je passais 8 heures par jour à chanter dans les rues de Birmingham. » Elle rentrait chez elle avec après de 400 livres. « J'avais le dos en miettes et mes mains me faisaient mal et il faisait super froid. Mais tout cela est si important pour se construire et se renforcer en tant qu’artiste » conclut Mahalia.