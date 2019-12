Interview Brut : Maxime Durand, l'historien d'"Assassin's Creed"

Maxime Durand, l’historien qui se cache derrière “Assassin’s Creed”

Inspiré d’événements et de personnages historiques, “Assassin’s Creed” s’est imposé parmi les jeux vidéos les plus vendus à travers le monde. Égypte ancienne, Grèce antique, Révolution française, … : chaque opus se déroule dans une époque différente. Si cette reproduction historique existe, c’est notamment grâce au travail de Maxime Durand, l’historien d’”Assassin’s Creed”.

Maxime Durand a commencé à travailler sur “Assassin’s Creed” en 2010, pour la sortie du 2ème jeu qui mettait en scène la Renaissance italienne. Le travail de Maxime Durand, en tant qu’historien, est d’aider les développeurs à s’inspirer de l’histoire pour créer le contexte et les décors du jeu. Les développeurs essayent d’adapter au maximum le jeu à l’histoire, même si parfois, leur liberté artistique ou encore certaines contraintes techniques ne reproduisent pas forcément la réalité de l’époque. Cependant, avec l’évolution technologique “la capacité graphique est beaucoup plus forte”, tandis que “l’attente des joueurs en termes de réalisme et de précision historique est bien plus élevée”, confie Maxime Durand.

Assassin’s Creed, une nouvelle façon d’apprendre l’histoire

En tant qu’historien, Maxime Durand raconte avoir toujours aimé les musées et les livres. Cependant, selon lui, les méthodes traditionnelles pour apprendre l’histoire “ne plaisent pas à tout le monde”. Pour Maxime Durand, les gens “préfèrent vivre l’histoire”, et avec "Assassin’s Creed" “on peut se permettre de le faire, on peut visiter les lieux”, explique l’historien. En réalité, Maxime Durand confie être très fier de son travail. “J’aurai pu passer ma vie à faire de la recherche en histoire et publier un livre qui aurait été vu par 15 personnes”, raconte-t-il. Actuellement, "Assassin’s Creed” est vendu à plus de 140 millions d’exemplaires à travers le monde.