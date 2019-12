Interview Brut : Oxmo Puccino

« Quand ton rap commence à faire du bruit, il faut te tirer de ton quartier » : Oxmo Puccino se confie sur sa vie de quartier

Suite à la sortie de son nouvel album, La Nuit du Réveil, le rappeur Oxmo Puccino, figure incontournable du rap français, revient sur ce qui a fait de lui l’artiste qu’il est aujourd’hui.

Nous rencontrons le rappeur-poète dans un café du 19ème arrondissement de Paris, son quartier de cœur. Oxmo Puccino nous donne une visite guidée du quartier dans lequel il a grandi, une cigarette à la main et des souvenirs pleins la tête.

Pour Oxmo Puccino, il n’y a aucun doute : c’est grâce au 19ème arrondissement que l’artiste est devenu ce qu’il est aujourd’hui. « C’est le quartier qui m’a fait, donc ma musique » affirme-t-il. «Tu vois mes expressions, ma façon de parler (…) les choses que tu dis, les noms que tu cites, c’est propre au 19ème. » explique-t-il.

Depuis son plus jeune âge, le hip hop occupait une place particulière dans le cœur du rappeur. Oxmo Puccino était différent des autres enfants : un de ses jouets à lui, c’était le hip hop. « J’ai commencé à rapper à 20 ans mais avant la musique, j’ai beaucoup dessiné (…) Je me rappelle que vers l’âge de 12-13 ans, j’allais déjà dans les cours de graphs, les compétitions de danse, tout seul. » explique Oxmo Puccino. Comment en est-il donc arrivé au rap ?

C’est grâce aux amis qu’il se fait durant les évènements de hip hop et dans son quartier, qu’Oxmo Puccino a été introduit au rap : « Je trainais toujours avec des gens, avec des potes j’allais en soirée et y avait ma pote Nadine (…) C’est ma pote Nadine qui m’a fait connaitre des gens du milieu et qui m’a demandé de lui écrire des textes. Et de là, c’est parti. J’ai essayé d’écrire pour moi, ça a plu et de là j’ai continué. » confie-t-il avec nostalgie.

Malgré l’inspiration que lui a apporté le 19ème arrondissement, le rappeur, aujourd’hui accompli, insiste qu’il « faut toujours se tirer de son quartier quand tu commences à faire du bruit, quand tu commences à évoluer. » Les fantasmes sur la réussite seraient « cristallisés » par les gens du quartier alors que selon lui,* « rien n’est promis ». Cela ne l’empêche pas de passer dans le quartier quand il a du temps : « Quand tu reviens, on est toujours content de te voir ».