Interview Brut : Pedro Winter et Myd

« Je suis tombé tout de suite sous le charme » : Pedro Winter, le parrain de la scène électro française, revient sur sa rencontre avec Myd

Avec son label Ed Banger Records, il est le parrain de la scène électro française. Avec son titre "The Sun", il est devenu l'une des nouvelles têtes d'affiche de la french touch. Voilà comment Pedro Winter et Myd se sont rencontrés.

C’est lorsque Myd a commencé à travailler sur des sons en solo que l’équipe de l’artiste a contacté Pedro Winter afin qu’il puisse rejoindre le label Ed Banger Records.

« Je suis tombé tout de suite sous le charme », affirme Pedro Winter. Cependant, Pedro Winter met une semaine avant de rappeler Myd, extrêmement impressionné suite à sa visite chez Ed Banger Records. L’attente est dure à vivre pour l’artiste : « J’ai eu un premier date qui ne me rappelait pas », explique Myd amusé.

Depuis leur rencontre, Myd et Pedro Winter collaborent sur de nombreux projets. Si Pedro Winter pouvait offrir un album à Myd, cela serait l’un de ses premiers achats et albums préférés : « Frankie Goes to Hollywood, Welcome to the Pleasuredome ». Quant à Myd, le choix est facile : il se penche vers un album avec comme couverture Ronald McDonald. « Je vais te comparer à un personnage (…) il est le chef d’une bande qui est plutôt sympathique », s’amuse Myd.