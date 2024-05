Interview cinéma avec Raphaël Quenard

"J'ai commencé à digresser comme un gros cochon, là, et je me suis perdu moi-même dans le labyrinthe de ma pensée." Du Raphaël Quenard dans le texte. Cinéma, alchimie entre acteurs, famille… on a discuté avec l'acteur à l'occasion de la sortie du film "Les trois fantastiques", en salle ce mercredi 15 mai.