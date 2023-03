Jeux vidéos : leur arrivée en France il y a 30 ans

“Ça stimule, et puis après l’école, ça détend”





“Malheureusement c’est plus l’époque des jouets en bois. Ce qui le passionne, c’est les jeux vidéos” raconte un parent dans une vidéo d’archives de 1993. “Il a 7 ans, c’est lui qui parle au vendeur. J’essaie de suivre ne pas être complètement comme on dit, “largué” mais j’avoue que c’est difficile”.Entre mai 1990 et mai 1991, les ventes de jeux-vidéos ont augmenté de 319%. Désormais "écrans et manettes sont miniaturisés, les enfants jouent à domicile” commente un journaliste de l’époque.

Streameuse de jeux vidéos, Barbara alias Maghla raconte son histoire.

En 1993, la folie jeux vidéos a déjà gagné la France depuis quelques années. La tendance à ce moment-là, “c’est les jeux de baston surtout. Du genre Street Fighter II, Mortal Kombat” précise un jeune garçon interviewé. “Quand je me couche le soir j’ai l’impression de voir les personnages au pied de mon lit et ca me fait vraiment très très peur et même le soir quand je dors, je me bats toute la nuit avec les personnages j’ai l’impression d’être dans le jeu, de mourir même” confie un autre garçon. Le 12 mars 1989 naissait Internet. Xbox, Playstation, Sega, Switch… Depuis on compte plusieurs milliards de joueurs à travers le monde.

