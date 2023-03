Jisoo à Paris pour le défilé Dior lors de la Fashion Week 2023

Jisoo de Blackpink chez Christian Dior pour le show 2023





La chanteuse sud-coréenne Jisoo du groupe de K-Pop Blackpink, Jisoo, était à Paris pour le défilé de mode Dior automne-hiver 2023-2024. Le show se déroulait au Jardin des Tuileries. La styliste italienne Maria Grazia Chiuri a rendu hommage à Catherine Dior, ainsi qu’aux chanteuses Juliette Gréco et Edith Piaf, des personnalités féminines fortes qui ont marqué la France des années 1950.

Catherine Dior était la sœur du couturier Christian Dior. Résistante française, elle a été déportée à Drancy pour ses faits de résistance en 1944 avant d’être libérée quelques mois plus tard, en 1945. La directrice artistique Maria Grazia Chiuri lui a également rendu hommage lors du show.

Le décor cosmique a été conçu par l’artiste portugaise Joana Vasconcelos. Kim Ji-soo, plus connue sous le nom de Jisoo de Blackpink, est arrivée dans une robe violette dont la silhouette faisait écho aux créations de Christian Dior dans les années 1950. Jisoo est membre du groupe Blackpink depuis 2016, aux côtés de Lisa, Jennie et Rosé. Elle est également mannequin et actrice.

