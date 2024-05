Judith Godrèche et son équipe ont marqué les esprits au Festival de Cannes

“Ce film vous appartient, […] j’ai monté les marches ce soir et c’est à vous que je pensais.” Mains sur la bouche devant les photographes : sur le tapis rouge de #Cannes2004, Judith Godrèche et son équipe ont marqué les esprits. L’actrice-réalisatrice présentait ce mercredi son court métrage “Moi aussi”, écho direct au mouvement #MeToo et à sa récente prise de parole contre les violences sexistes et sexuelles. Brut l’a suivie hier et aujourd’hui lors de cet événement important pour elle(s).