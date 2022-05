Kristen Stewart et la représentation du corps des femmes au cinéma

“Certaines personnes ignorent leur corps mais c’est vraiment agréable de réaliser combien c’est intense d’en avoir un.” Kristen Stewart est actuellement au Festival de Cannes pour présenter “Les crimes du futur”, de David Cronenberg, où elle interprète le rôle de Timlin. Un film où la survie humaine dépend du prélèvement d’organes, et où l’évolution amène les humains à se métamorphoser et modifier leur composition biologique.“On vit dans un monde où les sensations deviennent obsolètes, il y a beaucoup d’écrans entre les gens. Ça devient difficile de se toucher”, regrette l’artiste américaine. Retour sur le parcours de Kristen Stewart.

“Les films peuvent nous aider à nous distraire, nous divertir. Mais cela permet aussi de nous rapprocher les uns des autres, et nous pousser à réfléchir, vivre et à exister”, confie Kristen Stewart. “ J’ai eu un avant-goût de scènes où je me reconnaissais, mais c’était souvent dans des petits films que personne d’autre n’avait vus, ou ça n’était pas du tout mis en avant”. Pour Kristen Stewart, le corps des femmes n’est pas encore suffisamment représenté au cinéma. “Trouver les mots pour parler de ça, c’est impossible pour moi, ça me donne juste envie d’hurler", confie la jeune femme. Fanny Ardant et la représentation des femmes plus âgées dans le cinéma français.