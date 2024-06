L'actrice Émilie Dequenne raconte son retour après un cancer rare

"D'un coup, je me suis rendu compte que le truc le plus important au monde, c'était d'être vivant quoi !" En octobre 2023, l'actrice Émilie Dequenne annoncait publiquement être atteinte d'une forme rare de cancer. Aujourd'hui, elle est à l'affiche de "Survivre", un film de Frédéric Jardin, qui fait étonnamment écho à son combat contre la maladie. De son retour au Festival de Cannes à son message d'espoir adressé aux malades et aux soignants, elle raconte à notre journaliste Cécile Guthleben son année passée.