L'avis de Tommy Hilfiger sur les tendances mode qui reviennent

A propos du short cycliste, le créateur considère qu'ils "ont leur place dans le monde de la mode depuis longtemps. Peut-être encore plus aujourd'hui car les gens portent des leggings et font plus de sport. En tous cas, qu'ils fassent du sport ou non, ils veulent donner l'impression qu'ils en font". Les jeans taille basse font aussi leur grand retour. Pour Tommy Hilfiger, "ils ont un côté sexy". Parmi les accessoires qui reviennent à la mode, on trouve également les lunettes de sport. "C'est un modèle populaire chez les surfeurs et les skateurs depuis longtemps. Je pense que le surf et le skate ont une grande influence sur la culture actuellement. Si on pense à Peter Fonda dans le film Easy Rider dans les années 1960, il y avait un côté rebelle et cool".

Concernant la banane, le créateur émet plus de réserves. "Ça m'évoque les touristes américains avec les chaussettes blanches au niveau de la cheville, les baskets noires, le short cargo et… Pas très cool". Il en est de même pour la coupe mulet qui lui "rappelle les années 1980" et les barrettes années 2000 qu'il ne trouve pas "séduisant". Autre vêtement qui revient à la mode: le pull sans manches uni ou à carreaux. "Ça a toujours été un essentiel du vestiaire masculin, dans sa version classique. Ce n'est pas sexy, mais c'est cool. Je dis ça parce que ma fille, qui vit à L.A., en porte, mais ce n'est pas pour avoir chaud" explique Tommy Hilfiger.