L'histoire de Greta Gerwig, la réalisatrice derrière Barbie

Ses débuts

“Cette année a été incroyable pour les femmes au cinéma, pour les actrices, les autrices, les réalisatrices et les productrices. Elles arrivent sur le devant de la scène pour raconter le monde comme elles le voient de là où elles se trouvent.” Elle est la réalisatrice derrière le film Barbie. Et avec un budget de 145 millions de dollars, c'est son plus gros film. Greta Gerwig naît en 1983 en Californie. Sa mère est infirmière et son père est consultant financier. À l'université, elle écrit plusieurs pièces et crée une troupe d'improvisation. À 23 ans, elle obtient son diplôme de philosophie, mais elle est recalée par une école d'art dramatique. “J'aime quand c'est ludique et drôle, même si le fond est sérieux. Pour moi, la vie est plutôt comme ça.”, explique-t-elle.

Une Vie : Natalie Portman





La même année, elle fait ses débuts au cinéma avec un second rôle dans LOL, réalisé par Joe Swanberg, et devient le nouveau visage du cinéma indépendant américain. Pour vivre, elle donne des cours à domicile. “Je vivais à Los Angeles pour passer des auditions, mais je n'avais pas d'argent. Mon compte en banque était dans le rouge et j'avais utilisé mes dernières économies pour louer une voiture. Je me rappelle la fois où je suis passée devant la façade d'un cinéma à Los Feliz. Il y avait mon visage sur l'affiche, et moi, je ne savais pas où dormir ce soir-là.”

La démarche artistique derrière le film “Zone of Interest"





Son premier film, Lady Bird

À 27 ans, sa carrière décolle lorsqu'elle joue dans la comédie Greenberg aux côtés de Ben Stiller. En 2012, elle est nommée aux Golden Globes pour son rôle dans la comédie dramatique Frances Ha, qu'elle co-écrit avec le réalisateur Noah Baumbach. À 34 ans, elle réalise Lady Bird, son premier film, pour lequel elle remporte un Golden Globe. “Je voulais faire un film sur ce qu'est un foyer, et sur le fait qu'on comprend que c'en est un seulement après l'avoir quitté. Je voulais raconter une histoire d'amour entre une mère et sa fille. Je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de films sur les relations mère-fille, qui sont tellement riches, belles et compliquées à la fois. Je me disais : ‘Tout le monde a une mère! Alors, pourquoi on n'en parle pas plus?’”





En 2018, elle est la cinquième femme de l'histoire à être nommée aux Oscars dans la catégorie Meilleure réalisation. À 35 ans, elle donne naissance à son premier enfant, né de sa relation avec Noah Baumbach. La même année, elle réalise Les Filles du docteur March, avec Emma Watson, Timothée Chalamet et Meryl Streep. “Alors qu'on déjeunait, Meryl Streep m'a aussi dit: ‘C'est ça qu'il faut transmettre au public: la place qu'occupaient les femmes.’

Leurs propres enfants ne leur appartenaient même pas. Elles n'avaient pas le droit de vote, elles ne travaillaient pas, mais en plus, elles ne possédaient rien. Si tu voulais quitter ton mari, tu pouvais, mais tu partais sans rien, même pas tes enfants.” Elle obtient 6 nominations pour ce film, mais pas dans la catégorie Meilleure réalisation, où aucune femme n'est nommée. “C'est quelque chose dont on parle ensemble, avec les autres réalisatrices qui font des films. C’est quelque chose dont on discute.”

Une vie : Dua Lipa





À 39 ans, elle fait son retour devant la caméra d'Adam Driver dans le film White Noise de Noah Baumbach. “C'est assez éprouvant, de redevenir actrice. J'adore ça, mais c'est dur. Je n'avais pas oublié ce que c'était, mais en tant que réalisatrice, c'est bien de se rappeler ce qu'on demande aux acteurs.” L'année suivante, elle réalise l'adaptation de Barbie, qui récolte 337 millions de dollars de recettes dans le monde dès son premier week-end en salle.

Une vie : Margot Robbie