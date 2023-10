Les fans des Rolling Stones attendaient ce moment depuis 18 ans. Le groupe britannique, originaire de Londres, vient de sortir son 24e album, “Hackney Diamonds”. Pour l’occasion, Brut a échangé avec Mick Jagger en français. Le chanteur vit la moitié du temps en France et parle français. Sur cet album, sont présents Stevie Wonder, Elton John, Bill Wyman, Keith Richards mais aussi Lady Gaga. “Lady Gaga travaillait dans le studio à côté. Elle est venue pour voir le studio, je ne pensais pas qu'elle chanterait. Je lui ai donné le casque et l’iPad avec les paroles. Elle a commencé à chanter et voilà ! Elle chante très, très, très bien. C'est une artiste très intéressante” explique Mick Jagger. A 20 ans, il crée les Rolling Stones. Il est aujourd’hui âgé de 80 ans. Il décrit le genre du rock comme un genre musical nécessitant “de faire quelque chose de physique, comme de la batterie, de la guitare ou du chant. Ce n’est pas de la musique pour “le computer”. Il faut de l’énergie, quelques mélodies aussi, et des paroles”.

Lady Gaga raconte comment elle s'est préparée pour "House of Gucci"





“Ce ne sera pas le dernier album”





Sur ce nouvel album, figurent aussi Paul McCartney et Ringo Starr. Interrogé sur la rivalité entre les Beatles et les Rolling Stones, Mick Jagger répond : “Il y a toujours eu une rivalité. Mais nous avons aussi toujours été amis. Je suis toujours ami avec Paul McCartney. Les Beatles ont, en vérité, fait beaucoup de choses avant nous. Ils sont par exemple aller en Amérique avant nous, là où les groupes anglais n’ont jamais été populaires. Ils ont montré que beaucoup de choses étaient possibles. Ils ont aussi écrit eux-mêmes leur chansons. Avant eux, c’était très peu commun”.

Voir la biographie d’Elton Jones





Il revient aussi sur la longévité de son amitié et de sa collaboration depuis plus de 60 ans avec Ronnie Wood et Keith Richards, qui signent avec lui le dernier album “Hackney Diamonds” : “On reste toujours amis mais il faut aussi travailler ensemble. C’est toujours un peu différent. On a décidé de faire ce disque assez vite, avec une deadline. J’ai dit : “On va commencer en décembre et tout devra être fini pour le jour de la Saint-Valentin, le 14 février. On a réussi à faire tout ça dans les temps, l’enregistrement, les overdubs et le mixage”. Et plus encore, le groupe a déjà enregistré quelques chansons pour un prochain album. “On a enregistré plus de la moitié du prochain album : 23 à 25 morceaux. On va prochainement enregistrer un deuxième album” a déclaré Mick Jagger.