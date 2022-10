L'ouverture d'une canette

"Pshiiit". Ce stimulus sonore, on le connaît tous depuis notre plus tendre enfance. Ce son, c'est celui du soulagement, de la pression qui s'évapore... Mais comment les marques se sont-elles emparées de ce bruit pour le mettre au centre d'un business planétaire ? Bru(i)t, c'est le podcast de Brut où on explique les sons qui nous entourent et ceux qui nous dépassent. Je m'appelle Romain, je suis compositeur électro, vous me connaissez peut-être aussi sous le nom de Molécule. Dans la vie, j'adore chasser les sons avec mes micros, les découvrir, les écouter.