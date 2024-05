La Cité de la peur : souvenirs de tournage par Sam Karmann dit "Émile"

"On peut tromper mille fois une personne, mais on ne peut pas tromper… si, on peut tromper une fois une euh, non…" C'est lui "Émile", le projectionniste dans "La Cité de la peur". L'acteur et réalisateur Sam Karmann nous raconte ses souvenirs sur le tournage de ce film culte qui fête ses 30 ans, et son lien étroit avec le @Festival de Cannes et @artistesadami. #Cannes2024