Trois nouvelles catégories ajoutées à l’édition 2024 des Grammy Awards

La musique africaine aura sa catégorie aux Grammy Awards. Cette nouvelle récompense sera décernée dès la prochaine édition, en 2024. Le "Best African Music Performance” récompensera "les enregistrements qui utilisent les expressions locales uniques du continent africain", selon les organisateurs.

Les vertus thérapeutiques de la musique





Afrobeats, drill, bongo flava, kizomba, hip-hop, de nombreux styles devraient être inclus. Jusqu'ici, les stars africaines étaient les plus souvent cantonnées à la catégorie “Musiques du monde”, elle-même dominée par la Béninoise Angélique Kidjo et ses 14 nominations, dont 5 victoires. Les Grammy Awards étaient alors accusés de ne pas suffisamment refléter la diversité de l'industrie musicale et de ses diversités. Deux autres nouvelles catégories seront également ajoutées à l'édition 2024: le “meilleur album de jazz alternatif” et le “meilleur enregistrement de pop dance”. Ce n’est pas la première fois qu’une nouvelle catégorie est ajoutée aux récompenses. En 2022, c’était les créateurs de bande sonore pour le jeu vidéo qui étaient mis à l’honneur avec la création de la catégorie “meilleure bande sonore pour un jeu vidéo”.

Ladie's night, pionnières françaises de la culture hip-hop





Quand a eu lieu la dernière cérémonie des Grammy Awards ?

La 65ème cérémonie des Grammy Awards s'est tenue le 5 février 2023 à Los Angeles. Chaque année, elle récompense les meilleurs artistes de l’année et les meilleurs enregistrements sonores. De multiples genres musicaux sont alors mis à l’honneur : la danse/électronique, le rap, le R&B, la country, le gospel, le rock, le jazz…Pour cette édition 2023, 91 récompenses ont été remises. Parmi les chanteurs/chanteuses les plus populaires ayant obtenu un prix, on retrouve Harry Styles récompensé pour le meilleur album de l’année. La chanteuse Lizzo a également été récompensée pour le meilleur enregistrement de l’année. Beyoncé a agrandi sa collection de trophées en remportant le prix du meilleur album danse/électronique de l’année ainsi que trois autres prix, portant son total de Grammy à 32.