La Palme d’or à Ruben Östlund pour "Triangle of Sadness"

“Nous n’avions qu’un but : faire un film qui fasse réfléchir avec provocation”

"Lorsque nous avons commencé ce film, nous n'avions qu'un but : vraiment, vraiment, essayer de faire un film qui intéresse le public et qui le fasse réfléchir avec provocation. Nous voulions que le public se pose des questions et qu'après la projection, le public ait à échanger sur des choses". Au Festival de Cannes 2022, le dernier film du réalisateur suédois Ruben Östlund, Triangle Of Sadness a reçu la Palme d'or.

Dans son discours officiel de remise de prix, Ruben Östlund a également déclaré : "Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que ce qu'il y a de magique dans le cinéma, c'est que nous pouvons voir des films puis partager des choses avec autrui. Je suis très heureux que le jury ait reconnu la qualité de notre film". C'est la deuxième Palme d'or qu'il reçoit au festival de Cannes : en 2017, celui qui a aussi réalisé Snow Therapy, Play et Happy Sweden avait été récompensé par ce prix pour son film The Square.