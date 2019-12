La Rochelle : des cours de méditation à l'école

La Rochelle : première ville européenne à offrir des séances de méditation à l’école

Des cours de méditation à l'école pour apprendre aux enfants à gérer leurs émotions. C'est ce que vient de généraliser la ville de La Rochelle. Voilà comment ça se passe.

Dans cette école de La Rochelle, les élèves pratiquent chaque semaine la méditation de pleine conscience. L’ensemble des 5000 enfants qui y sont scolarisés bénéficient du projet "Voltaire et les Zamizen".

Durant ces cours, la méditation est guidée en vidéo par un personnage imaginaire : "le chat Voltaire". Penser à "Voltaire" apprend aux enfants à se calmer et à faire passer les émotions fortes.

« À mon tournoi de tennis, j’ai pensé à "Voltaire". J’avais peur de me faire éliminer donc ça m’a calmé », confie un des élèves. Une autre élève ajoute avoir pensé à Voltaire lors d’une dispute avec sa sœur : « Elle me crie dessus (…) je pense à "Voltaire", je me calme et je m’assois. »

La professeure des écoles, Caroline Avry, est conquise. Selon elle, les séances de méditation permettent aux élèves « d’analyser l’émotion qui les touche à un moment donné ».

Depuis 2019, La Rochelle est la première ville européenne à offrir un programme d’initiation à la méditation. Cependant, Gaëlle Chetelat, une neuroscientifique spécialiste de la méditation, insiste qu’il est nécessaire « d'attendre d’avoir des résultats très fiables avant d’affirmer quoi que ce soit sur les impacts positifs de la méditation ».