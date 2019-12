La signification des couleurs dans le monde

Le blanc pour le deuil, le rouge pour la chance… La signification des couleurs change d'un pays à l'autre

Selon les cultures, chaque couleur a sa propre signification. Pour ne pas faire de gaffe, voici quelques conseils du designer et écrivain Jean-Gabriel Causse.

« Si tu regardes les habits traditionnels, dans à peu près toutes les civilisations, tu es sur des couleurs très fortes. On a toujours des habits relativement colorés » explique Jean-Gabriel Causse, designer et écrivain. En plus, les couleurs peuvent changer selon les évènements. Par exemple : le deuil. En France, les familles endeuillées s’habillent traditionnellement en noir. En Inde, c’est le blanc. Et en Chine, c’est les deux.

Mais en Chine, lorsqu’une personne âgée décède, elle sera vêtue de rouge ou de rose. « Parce qu'on considère qu'elle aura eu une belle vie bien remplie et qu'on est content pour elle, donc on va célébrer sa vie » précise Jean-Gabriel Causse, designer et écrivain. Pourtant, en Occident, si quelqu’un arrive à un enterrement habillé en rose, ce ne sera pas très bien vu. Preuve que « le signifiant de la couleur varie énormément selon les pays » conclut Jean-Gabriel Causse.

Quand une couleur fait scandale

À tel point que les couleurs peuvent provoquer un scandale, comme ce fut le cas de Ségolène Royal, venue habillée en blanc sur la muraille de Chine. « D'être en blanc, ça indiquait le deuil donc ça a peut-être un côté négatif, elle n'était pas contente d'être sur place… Enfin, ce n'était vraiment pas une couleur appropriée à une réception officielle en Chine » décrypte Jean-Gabriel Causse, designer et écrivain.

En Afrique, les vêtements sont plein de couleurs, souvent très vives, comme on peut le voir sur les boubous par exemple. « Pour un Africain, s'habiller à l’occidental, c'est vraiment être dans la tristesse » ajoute Jean-Gabriel Causse, designer et écrivain.