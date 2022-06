La vérité sur Alain Chabat

“Je passe beaucoup trop de temps sur internet et sur Tiktok”

“C’est vrai ! J’ai fini d’écrire ma série Astérix pour Netflix, on commence la production maintenant. C’est la première fois qu’on travaille sur un truc aussi gros, parce que c’est quand même cinq fois 30 minutes avec des gens absolument mythiques dans l’animation”. Pour Brut, Alain Chabat se prête au jeu de la vérité.

“Je passe beaucoup trop de temps sur internet. Et maintenant, beaucoup trop de temps sur Tiktok. Evidemment, il y a plein de merdes, mais il y a plein de trucs super aussi. Je regarde des tutos de dessinateurs, de danse parce que j’adore les danseurs et les danseuses, et je ne sais pas danser quoi, donc je suis fasciné par les danseurs. Quoi d’autre… Du stand-up, beaucoup de stand-up”. Découvrez aussi pourquoi son tournage le plus difficile a été La Nuit au Musée 2, pourquoi il a galéré à trouver la voix de Shrek ou encore quand il a tourné avec James Cameron. L’acteur est actuellement à l’affiche du dernier film de Quentin Dupieux, Incroyable mais vrai. Cannes 2022 : Alain Chabat discute avec Augustin Trapenard