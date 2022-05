La vérité sur Joey Starr

Ce qu'il pense du rap français, pourquoi son fils pourrait devenir une star du foot, son admiration pour l'acteur Bouli Lanners… La vérité sur Joey Starr, à l'affiche du film "Cette musique ne joue pour personne" présenté au Festival de Cannes.

Comme Bouli Lanners dans le film Cette musique ne joue pour personne, il pratique la méditation.

Joey Starr répond : “Ah non, non, non ! Moi, j’adore ma mauvaise humeur. J’ai besoin d’être stressé pour avoir l’impression de me télescoper avec la vie mais en fait j’adorerais être juste comme Bouli Lanners.”

Il trouve que le rap français est le meilleur.

Pour Joey Starr, cette affirmation peut être vraie : “Parce qu'on a une génération qui ne connaît pas la musique. En gros modèle, c’est Kalash, en gwo model.”

Joey Starr confie qu’il a “un respect inamovible” à l’égard de son fils. En raison de la pandémie, les matchs sont néanmoins annulés. Il explique : “c’est-à-dire que le mec s’entraîne, bosse à l’école et y a pas l’enjeu.”

Il a failli se faire réformer à l’armée à cause d’une hernie.

“Ouais, j’ai failli… Mais faillir n’est pas jouer. Elle est bien celle-là !”

Le concert de NTM à Bercy est réellement le dernier.

Ce qui est bien avec NTM, c’est qu’on sort par la grande porte et on revient par le soupirail avec un film, avec une série derrière. Comme dirait un poète de proximité qui s’appelle Kool Shen : “C’est pas fini jusqu’à l’infini, c’est comme ça que tout le monde me définit.”

Son tout premier concert était celui des Beastie Boys.

C’était Mantronix au Rex , ça fait partie de mes premiers concerts… Euh… Non, je dis des conneries, je ne sais plus. Non mais attends, moi, je suis super mauvais en chronologie. Tu me demandes quel âge j’avais quand j’avais 12 ans, je suis incapable de te répondre.

Il a une passion pour le rhum-ananas.

Réponse négative pour le chanteur qui ajoute : “Mais l’ananas me fait chier en plus mais paraîtrait-il que ce n’est pas très digeste, le soir en plus. Non, non mais passion pour le rhum arrangé, moi ?”

Il va réaliser son premier film.

“Je suis trop fainéant pour ça.”

Pendant le Festival de Cannes, il se couche toujours à 22 heures.

“Alors pas à 22 heures mais j’ai dû dormir que deux heures, ouais.”