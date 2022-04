La vérité sur la chanteuse espagnole Rosalia

1/ Quelques heures avant un concert à Los Angeles, tu t’es retrouvée sans guitariste et tu as fait le concert a cappella. Vrai ou faux ?

Rosalia : “C’est complètement vrai. C’était pour le Billboard Women in Music. Un événement où il y avait tout le monde, il y avait Nicki Minaj, Megan Thee Stallion, Taylor Swift, tout le monde, et je me suis dit que je ne pouvais pas me pointer en disant ‘comme je n’ai pas de guitariste, je ne ne chante pas’.

Je me suis dit ‘je vais faire avec ce que j’ai’. Il y avait des gens pour chanter, des amies à moi qui chantaient aussi et qui ont fait les chœurs. Il y avait aussi des musiciens qui ont tapé dans leurs mains et j’ai fait le concert comme ça. Et c’était très bien.”

2/ Tu parles de papillons sur Motomami, mais en fait, ils te font peur. Vrai ou faux ?

“C’est vrai. Ils m’inspirent… le respect. Si là, tu me disais ‘on te met dans une tente pleine de papillons’, j’aurais un moment d’hésitation et il faudrait que je prenne sur moi pour entrer.

Je ne sais pas pourquoi, je les trouve magnifiques, mais je n’aime pas trop les imaginer près de moi. Quand j’ai commencé à réfléchir au thème de la transformation pour ce projet, je me suis dit ‘les papillons sont un beau symbole de transformation, c’est logique’, alors j’ai changé d’avis.”

3/ Tu t’es essayée au journalisme et tu sais la souffrance que c’est, alors tu vas me donner un scoop. Vrai ou faux ?

“Je peux te dire que c’était la première fois que je faisais du journalisme. Je n’avais jamais eu cette expérience avant, mais ça c’est tellement bien passé que je pourrais bien recommencer.”

4/ Le morceau Catalina est sorti en 2016, puis il a été supprimé et il est ressorti des années plus tard. Vrai ou faux ?

“Non, non… Il est sorti quand il est sorti. On n’est pas revenu en arrière. C’est une fake news.”

5/ Tu as envoyé un message à Harry Styles pour lui demander de ne plus t’embêter. Vrai ou faux ?

“Faux, faux ! C’était pas moi. En fait, je change constamment de téléphone, et je me suis rendue compte que les compagnies récupéraient les numéros de téléphone… Quand tu changes de numéro, ils reprennent ton ancien numéro et le donnent à quelqu’un d’autre. Le même numéro.

Je me suis rendu compte que ça posait problème, parce que les gens, mes amis, parlaient à des gens qu’ils ne connaissaient pas. Il faut que j’arrête de changer de téléphone.”

6/ Ton album s’appelle Motomami à cause de l’adresse mail d’une de tes amies. Vrai ou faux ?

“‘Motomami’, c’était l’adresse mail d’une amie de longue date, qui s’appelle Maite. Et je n’ai jamais oublié ce mot. Ça me plaisait beaucoup, ça me faisait rire. C’était… [email protected], ou un truc comme ça.

Quand je travaillais sur ce projet, que je devais rassembler toutes les pièces du puzzle, j’ai voulu trouver un mot qui résumait cette énergie. Et j’ai trouvé que “motomami” était parfait. Ma mère a toujours roulé en Harley. Et cette figure de femme, de mère, m’a toujours beaucoup inspirée.”

7/ Une fois, tu as fait une fausse note en chantant et tu as fait croire que c’était une technique de flamenco. Vrai ou faux ?

“Non, je n’ai pas menti. J’ai fait une fausse note, j’ai assumé. J’ai déjà fait des fausses notes, car votre dévouée servante chante pour de vrai.

Je ne fais pas de play-back, donc forcément, je fais des fausses notes. Ça fait partie… C’est une part d’imperfection qui me paraît très humaine et que j’aime beaucoup.”

8/ Saoko n’était pas ton idée, c’était celle de Daddy Yankee. Vrai ou faux ?

“Bien sûr, ça vient de Saoco de Daddy Yankee. Je n’aurais pas pu sampler ces 10, 15 secondes de l’intro de Saoko si le Saoco de Yankee et Wisin n’existait pas déjà.”

9/ Tu étais avec ta famille la première fois qu’ils ont entendu Motomami. Vrai ou faux ?

“Complètement faux. Je me souviens que j’ai terminé le projet et que je l’ai envoyé à ma mère, par mail, je crois. Et à ma sœur, pareil.

Ma mère a bien aimé. Elle m’a dit que ça lui avait beaucoup plu, qu’elle avait pleuré sur G3, qu’elle avait adoré Hentai, qu’elle était très fière d'avoir traité ce thème. Et moi, j’étais un peu gênée de lui envoyer cette chanson, je me demandais ce qu’elle en penserait. Mais elle a aimé.”

10/ Les messages audio de ta grand-mère méritent plus qu’un extrait sur G3 N15. Vrai ou faux ?

“Bien sûr, ils méritent bien plus que ça. Ma grand-mère est une Motomami, elle m’inspire énormément, c’est pour ça que je devais mettre un extrait de son message.”

11/ Tu rêves d’être une légende du fitness sans jamais aller à la salle de sport. Vrai ou faux ?

“C’est absolument vrai. Je l’avoue. Yes.”

12/ Dans Saoko, tu fais bien comprendre que tu ne fais pas confiance aux stylistes. Vrai ou faux ?

“C’est vrai. Ça peut très vite tourner au désastre. Parfois, j’y repense et je me demande comment j’ai pu sortir de chez moi comme ça, sans être arrêtée par la police de la mode.”

13/ Tu composes tes morceaux dans la douche. Vrai ou faux ?

“C’est vrai, c’est comme ça que je détruis mes téléphones. Je sors de la douche et je veux écrire quelque chose dans mes notes… Alors, mon clavier se remplit d’eau, ou… Le haut-parleur se met à merder parce qu’il y a de l’eau qui rentre.”

14/ Tu as menti pendant cette interview. Vrai ou faux ?

“Voyons, voyons, c’est une question piège… Faux. Je n’ai pas menti. J’ai dit la vérité.”

Passionnée de flamenco depuis qu'elle est enfant, l'artiste espagnole sort en 2022 son nouvel album "Motomami", après les deux premiers "Los angeles" en 2017 et "El mal querer" en 2018. Avec ses chansons mêlant les genres, entre flamenco r&b et électro, et célébrant la culture de l'Amérique du sud, la jeune femme est devenue un phénomène musical en France et dans le monde.

En 2020, l'artiste rap venue d'Espagne a reçu deux Grammy Awards en tant que meilleure nouvelle artiste et meilleur album alternatif latino. Sur Youtube, ses vidéos cumulent des centaines de millions de vues.

