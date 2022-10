La vérité sur le chanteur Charlie Puth

“J’ai fais un album de musique de Noël en 6e”

“Il y a des gens qui ont écrit de superbes morceaux à partir d’instruments. Moi, je préfère prendre des objets inanimés, trouver la musique qu’ils renferment et construire mes morceaux autour de ça.” Le chanteur et musicien américain Charlie Puth a sorti son dernier album Charlie, le 7 octobre dernier. Pour Brut, le compositeur connu pour son titre See You Again, ou encore son single We Don't Talk Anymore, raconte toute la vérité sur lui. Il confie avoir eu une chaîne YouTube qui s’appelait Les vlogs de Charlie. “C’est le même genre de conneries que ce que je fais actuellement, mais sur YouTube. Je faisais des sketchs, des chansons humoristiques et des chansons sérieuses. Rien n’a changé”, sourit le chanteur. La vérité sur Ed Sheeran

Également, TikTok est l’application qu’il utilise le plus. “TikTok m’a beaucoup rapproché de mes fans. J’ai l’impression qu’ils me connaissent mieux et que je les connais mieux. Et je trouve que TikTok, son algorithme, sans entrer dans les détails, vous encourage vraiment à être vous-même, quoi que vous fassiez. Moi, je fais de la musique et j’ai mis une version brute de moi-même en ligne qui a bien résonné, ce dont je suis très heureux”, avoue-t-il. Il a aussi enregistré et vendu un album de musiques de Noël quand il n'était qu’en 6e. “J’adore la musique de Noël, mais j’espère faire quelque chose d’un peu mieux que mon album de 6e avec la pochette faite sur Microsoft Word”, rigole Charlie Puth. La vérité sur la rappeuse américaine Lizzo