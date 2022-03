La vérité sur Marina Foïs

Elle est persuadée de gagner l’épreuve des poteaux à Koh Lanta

Marina Foïs : “Alors je vais vous faire une confidence. Autant je regarde The Voice, avec une assiduité, franchement je suis peut être la Française la plus assidue…Autant je n’ai jamais regardé Koh Lanta. I’m sorry.

D’ailleurs, je force mon fils le plus jeune, parce que le grand c’est trop tard, mais vraiment je le force à regarder avec moi…Je crois que c’est la dernière saison où je vais pouvoir. Et encore on s’est engueulés, on a regardé samedi là, l’ouverture de la saison… Bah on s’est engueulés parce qu’il en peut plus quoi. Mais je pourrais le punir pour qu’il regarde. Je vous jure hein.”

Elle a le numéro de Kylian Mbappé

“Alors ! Je vais vous raconter une histoire. Evidemment mes fils, vraiment j’aurais parlé d’eux à chaque réponse. Évidemment ils aiment beaucoup le PSG, on est parigos donc ils soutiennent le PSG. Un jour on va au Ballon d’Or. J’ai un ami qui est très bien placé, qui vraiment m’offre le privilège ultime parce que mon fils le plus jeune en est dingue, d’obtenir une photo avec Kylian Mbappé, qui est ultra sympa, ultra smart. Franchement, on en fait 15 des photos.

A ce moment-là, il y a son père à Kylian, qui est là, qui me voit et qui me dit “ Oh! On pourrait faire une photo tous les deux ?” Parce que son père, il a mon âge, donc il connait les Robin des bois, donc moi je suis hyper fière. Je dis “Bah oui, avec plaisir”. Et, on fait des photos avec le père de Kylian, et il y a Kylian qui regarde son père comme ça, parce que lui il a fini. Il regarde son père, il fait comme ça, il dit “ C’est qui ?”… Du coup, j’ai quasi le 06 à Kylian…”

La journaliste : “Vous avez le numéro de son père ?”

“Pratiquement…”

Elle a déjà triché à Burger Quizz

“Alors oui, plein de fois, SAUF…Le burger de la mort. Mais ça, c’est con, c’est pas sympa ce que vous faites parce que les gens ne vont pas me croire mais je vous jure sur ma vie. Il y a des gens parfois ils m’abordent dans la rue en disant “Dis nous que tu as triché pour le burger de la mort ?” et je vous jure que ça me blesse parce que moi si j’ai gagné c’est que l’enjeu pour moi était très important, donc je me suis battue pour gagner, je vous jure, sur la vie de mes enfants que j’ai déjà cités 157 fois pendant cet interview, je vous jure. Françaises, Français, je n’ai pas triché, j’ai gagné le burger de la mort. Après j’ai triché plein d’autres fois, voilà…”

Elle connaît le nom de l’enfant de Rihanna

“Elle l’a déjà dit ? Non, hein ? Non, je connais sa doudoune rose, je sais qu’elle est aux enchères. Je sais que même moi je ne pourrais pas me la payer donc c’est vous dire. Mais moi j’aime bien Rihanna, j’ai de la tendresse.”

Elle doublent les personnes âgées dans les supermarchés

“Non, alors hier il y avait une femme très très âgée, vraiment, c’est pas qu’elle était âgée c’est que ça se trouve elle était déjà morte, et elle était à la caisse mais elle attendait un peu derrière moi, bon bah je l’ai laissée passer. Mais ça c’est différent.

Mais si je suis par exemple à 5 mètres, alors moi je vais vous dire la vérité et ce n'est pas le cas de tous les clients de Brut. Imaginez, il y a une caisse à 5 mètres, une femme qui avance à 0,00…7 km/h, vous, vous avez 3 bananes… Franchement on peut aller vite, poser les bananes, payer le temps qu’elle arrive et en fait on a doublé personne. Faut être concret, pragmatique dans la vie, voilà.”

Elle a acheté un lopin de terre dans le métavers

“Han… Pour moi ne pas comprendre le métavers et même le fait que ça m’angoisse parce que je ne comprends pas : c’est le signe de la vieillesse. Donc j’ai eu la confirmation la semaine dernière que voilà ça y est, j’étais une personne âgée.”

La journaliste : “Vos enfants vous expliquent un peu ce que c’est le métavers ?”

“Ouais ils m’en parlent. Pour eux ça parait beaucoup plus concret que pour moi. Moi ça me donne une crise d’angoisse comme un… Moi j’ai des angoisses quand les choses ne sont pas dites, avec le non dit, j’ai de l’angoisse avec certains silences donc forcément les mondes parallèles, ouais.”

Présidente, elle changerait la loi sur le thème de l’immigration

“Moi la France que je perçois comme forte, puissante, un pays qui marche avec un système hospitalier, un système éducatif, une économie, tout ça…Et alors j’accueille, mais j’accueille grandement, j’accueille largement et je suis fière d’accueillir, parce que je me rappelle, que c’est la terre des droits de l’Homme, je me rappelle à quel point l’idée des frontières elle peut en soi être absurde. C’est une ligne dessinée quelque part. Mais après, on pourrait la déplacer donc… Moi Présidente, la question migratoire serait traitée autrement, d’ailleurs j’appellerais pas ça la question migratoire.”

Elle regarde Brut tous les jours

“Oui et je me suis même abonnée à la plateforme de streaming vidéo BrutX. Alors je n’ai pas regardé depuis longtemps, pardon, mais c’est vrai que je me suis mise à regarder beaucoup de films. Il y a eu la plateforme des Césars, j’avais des retards en films français et puis je suis revenue à Paris début janvier, il y avait les cinémas qui avaient rouvert donc j’ai quitté les plateformes pour les cinémas et pour le cinéma. I’m sorry but I’ll be back.”

Pendant le tournage du film Énorme, Marina Foïs et Jonathan Cohen racontent leurs premières expériences en tant que parents. D’autres acteurs et actrices se sont prêtés au jeu de la vérité. Parmi eux, voici la vérité sur Pierre Niney et la vérité sur Valérie Lemercier.