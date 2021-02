La vie d'Harry Styles

Le parcours d’Harry Styles

*Il a été membre de l’un des boys bands les plus vendus de tous les temps. Après la séparation du groupe, il a continué une carrière solo. Voici l’histoire de la pop star Harry Styles. *

L’émission The X Factor, un propulseur

Harry Styles naît en 1994 et grandit à Holmes Chapel, un petit village dans le nord de l’Angleterre. À 16 ans, sa mère l'inscrit pour passer l’audition de l'émission "The X Factor", un concours de musique télévisé créé par le producteur britannique Simon Cowell.

Il est éliminé de la catégorie solo, mais on lui propose de former un groupe avec quatre autre concurrents : Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson, Zayn Malik.

One Direction est né, un nom choisi par Harry. Le groupe nouvellement formé progresse dans la compétition, terminant à la troisième place en décembre 2010. L'année suivante, le groupe sort son premier album: "Up All Night." L’album les propulse vers un succès international.

Au cours des 4 années suivantes, le groupe sort 4 nouveaux albums, et un documentaire. Ils vendent plus de 70 millions d’albums dans le monde.

Harry Styles, un artiste indépendant

En 2014, il soutient la campagne HeForShe d'Emma Watson, qui défend l'égalité des genres.

En 2016, One Direction fait une pause avant de décider de se séparer définitivement. En 2017, Harry Styles sort son premier album éponyme en solo. Tout au long de sa carrière, il crée l'événément à travers ses tenues originales, les rebondissements de sa vie sentimentales ou ses interventions médiatiques sur divers sujets. À 25 ans,il sort son deuxième album solo,"Fine Lines". L'album est en tête du classement du Billboard 200 aux États-Unis. À 26 ans, il devient le premier homme à poser seul en couverture de Vogue.