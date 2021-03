Jane Fonda, actrice aux multiples facettes

Âgée de 85 ans, Jane Fonda est une actrice et productrice américaine mondialement reconnue. Tant dans ses films que dans sa vie personnelle, elle a su illustrer ses combats pacifistes, féministes et écologistes. La vie de Jane Fonda, rétrospective.

Au cinéma, des débuts tumultueux à l’origine de son activisme politique

À ses débuts, Jane Fonda vit dans l’ombre de son père, Henry Fonda, célèbre acteur de Western Spaghetti. Elle explique : “Aux États-Unis, j’étais toujours la fille d’Henry Fonda. Et je voulais foutre le camp." À 22 ans, et après des débuts au théâtre, elle obtient son premier rôle dans “Tall Story”. Jane Fonda épouse en 1965 le réalisateur français Roger Vadim. Trois ans plus tard, elle tourne sous sa direction dans “Barbarella”. Son rôle d’héroïne futuriste et dénudée la hisse au rang de sex-symbol, avant de remporter son premier Oscar pour son rôle de call-girl dans "Klute"(1972).

La fin des années 60 marque les débuts du militantisme de Jane Fonda. Du mouvement des droits civiques aux Blacks Panthers Jane Fonda prend part aux grands combats de son pays et de son époque. En 1972, Jane Fonda prend conscience que la Guerre que mène son pays est absurde et décide de s’y opposer ouvertement. Elle explique : “J’avais 32 ans, j’avais un enfant, et j’étais morte.”

Le Vietnam, une étape clé dans la vie de Jane Fonda et son combat pour la Paix

Alors que la Guerre du Vietnam fait rage depuis dix ans, Jane Fonda part pour Hanoï, aux côtés de la chanteuse Joan Baez. Quand elle s’y rend, elle est photographiée sur un canon utilisé contre l’armée américaine. La polémique du cliché lui vaut d’être accusée d’anti-américanisme, ce qu’elle dément. De retour aux États-Unis, elle produit son tout premier film mettant en scène des vétérans américains atteints de stress post-traumatique. Ce film lui vaudra son 2e Oscar.

En 1977, l’actrice achète un ranch en Californie qu’elle transforme en colonie de vacances. Elle y rencontre Mary Luana Williams, fille d’un couple de Black Panthers. Jane Fonda la prend sous son aile et l'élève comme sa fille. Cinq ans plus tard, Jane Fonda édite sa première cassette VHS de fitness afin de financer les activités militantes et politiques de son deuxième mari, Tom Hayden. En 1994, elle illustre ses convictions féministes en créant une fondation pour prévenir les grossesses adolescentes dans l’État de Géorgie. Elle rappelle : “Quand nous avons commencé il y a vingt ans, c’était tellement difficile. Il y avait de nombreux comtés où nous n’étions pas autorisés à venir parler grossesses, de contraception, d’éducation sexuelle.” À 77 ans, sa carrière prend un nouveau tournant grâce à son rôle dans la série "Grace and Frankie" qui aborde la sexualité des seniors.

En octobre 2019, Jane Fonda rejoint sa première marche du Climat à Washington. Malgré de multiples arrestations, l’actrice poursuit son combat incluant désormais l’écologie. À 85 ans, Jane Fonda reste une figure du militantisme d’hier, d’aujourd’hui et de demain.