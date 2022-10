La voix controversée de l'Auto-Tune

Au départ, l'Auto-Tune a été créé par Andy Hildebrand pour corriger les fausses notes d’une voix, mais très vite, cette invention va révolutionner l’industrie musicale… Bru(i)t, c'est le podcast de Brut où on explique les sons qui nous entourent et ceux qui nous dépassent. Je m'appelle Romain, je suis compositeur électro, vous me connaissez peut-être aussi sous le nom de Molécule. Dans la vie, j'adore chasser les sons avec mes micros, les découvrir, les écouter.