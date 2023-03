“Ses propos outrepassent les limites admissibles de la liberté d'expression”

Laeticia Hallyday porte plainte pour “injures publiques” suite à des propos tenus contre sa fille de 14 ans Joy dans l'émission Touche Pas à Mon Poste. Le 30 janvier 2023, la chroniqueuse Kelly Vedovelli commentait des vidéos TikTok de la fille Jonny Hallyday, Joy Hallyday, adolescente de 14 ans, en employant les termes suivants : “Pour moi, c'est le summum de la vulgarité”, “pour moi, c’est hyper vulgaire, avec sa langue, sa bouche, ses nichons…” “Parce que c’est la nouvelle génération, on a le droit d’être des ‘te-pus’”. Interrogé par l'AFP, l’avocat des Hallyday s’est exprimé. “Ses propos outrepassent les limites admissibles de la liberté d'expression dès lors que leur victime est une adolescente âgée de 14 ans.”

Pour rappel, selon l'article 33 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, “l'injure peut être punie d'une amende jusqu'à 12000 €”. La sanction peut même être plus lourde jusqu'à 1 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende si l'injure est “commise as raison du sexe” de la personne injurée. Un signalement pour “violation de l'obligation de respect des droits de la personne” et “violation de l'obligation de maîtrise de l'antenne” a également été lancé auprès de l'Autorité de régulation des médias l'Arcom.

