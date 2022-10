Le bourdonnement du drone

Un drone en vol produit un son équivalent à celui d’une vague de 2 mètres qui se brise sur les rochers. Avec de plus en plus de drones en circulation, ils pourraient créer une pollution sonore considérable à l'avenir. Comment de si petits engins ont-ils pu atteindre une nuisance sonore de si grande taille ? Bru(i)t, c'est le podcast de Brut où on explique les sons qui nous entourent et ceux qui nous dépassent. Je m'appelle Romain, je suis compositeur électro, vous me connaissez peut-être aussi sous le nom de Molécule. Dans la vie, j'adore chasser les sons avec mes micros, les découvrir, les écouter.