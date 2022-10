Le chant des oiseaux

Les chants d’oiseaux sont parmi les plus beaux raffinements sonores de notre planète. Mais certains d'entre eux sont voués à disparaître. Retour sur les origines de ces chants qui fascinent les hommes. Bru(i)t, c'est le podcast de Brut où on explique les sons qui nous entourent et ceux qui nous dépassent. Je m'appelle Romain, je suis compositeur électro, vous me connaissez peut-être aussi sous le nom de Molécule. Dans la vie, j'adore chasser les sons avec mes micros, les découvrir, les écouter.