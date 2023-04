Moonbin, chanteur de K-pop, est mort à 25 ans

Le monde de la musique K-pop est en deuil après l'annonce du décès de Moonbin, chanteur du groupe Astro, à l'âge de seulement 25 ans. Le label de musique, Fantagio, a annoncé la nouvelle sur Twitter mercredi 19 avril à 19h25 heure française.

Dans ce communiqué, le label indique que “le membre d’Astro Moonbin a quitté notre monde de façon inattendue, devenant une étoile dans le ciel”. Fantagio a également demandé à tous les fans de s'abstenir de tout commentaire “spéculatif et malveillant”.





Selon un porte-parole de la police sud-coréenne, le chanteur a été retrouvé mort à son domicile dans le quartier de Gangnam, au sud de la Corée du Sud, sans preuve d'actes criminels. Bien que certaines rumeurs aient circulé sur les réseaux sociaux indiquant qu’il s’agissait d’un suicide, ces informations n'ont pas été confirmées de manière officielle.

La mort de Moon Bean a choqué ses fans et ses collègues de l'industrie musicale. De nombreux messages de condoléances ont été postés sur les réseaux sociaux, où les fans ont exprimé leur tristesse et leur soutien à la famille et aux amis du chanteur.





Moon Bean était un artiste apprécié dans l'industrie de la K-pop. Il avait commencé sa carrière en 2015 avec le groupe Astro, et avait rapidement acquis une grande popularité auprès des fans grâce à sa voix unique et son charisme sur scène.

