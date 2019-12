Le collectif Renart donne des couleurs aux rues de Lille

Lille : un collectif pour mettre en avant le street-art

Le collectif lillois "Renart" s'est donné pour mission de faciliter l'accès à l'art pour tous les publics par le biais du street-art. Rencontre avec deux artistes de ce collectif de rue.

Dans la ville de Lille, un collectif d'artistes recouvre les murs de leurs œuvres : c'est le collectif de street-artists "Renart". Leur objectif : utiliser l'art mural pour démocratiser la culture, la rendre accessible à des publics qui n'y ont pas forcèment accès facilement. Julien Prouveur, le coordinateur du collectif de street-artists, explique : "Ce qui est important vraiment, c’est l’accessibilité. C’est pour ça que le fait que ce soit dans la rue, ça nous va bien, parce que du coup, c’est accessible par tous et de manière gratuite." Dans cette optique de sensibilisation au street-art, "Renart" organise également de nombreux ateliers "découverte" dans les écoles, les collèges ou même en milieu carcèral.

Brut a rencontré deux street-artists du collectif lillois "Renart" : Dany et Logick. Ils ont notamment participé à la création d'une longue fresque murale de plus de 11 mètres de long. On y voit Pierre Degeyter, un ancien ouvrier d'une usine de métallurgie de Fives, un quartier populaire de Lille. Cette œuvre murale a donc été pensée non seulement comme une sorte d'hommage, mais les deux streetartists et le collectif Renart ont également penser aux habitants de la ville en voulant "donner de la vie à ce mur" pour que les habitants du quartier soient "contents de vivre dans ce quartier et d’apprécier cette œuvre. "