Le désert de sable blanc de White Sands

C’est le plus important dépôt de gypse au monde.

Une mer de dunes d'une blancheur éclatante s'étendant à perte de vue… Bienvenue aux White Sands, un désert de sable blanc situé au Nouveau-Mexique, le plus important dépôt de gypse au monde.

Le gypse s'accumule sous forme de cristaux battus

C'est ce minéral cristallin qui compose le sable et lui donne cette couleur brillante. La formation de ce type de sable est rare et nécessite une géographie particulière : il provient du lac Lucero, situé au sud-ouest du désert.

Ce lac est normalement asséché, mais se remplit parfois d'une pluie venue des montagnes alentours. Cette pluie est chargée en gypse, qui est soluble dans l’eau. Une fois que le lac s’assèche, le gypse s'accumule sous forme de cristaux battus par le vent, qui finissent par s'éroder et dont les particules s'accumulent plus loin pour former ces dunes.

La zone est officiellement devenue un parc national en décembre 2019

Ce phénomène, qui s'est produit il y a plus de 10.000 ans, est à l'origine de la formation de ces 710 km2 de sable blanc. L'épaisseur des dunes sable est de 9 m en moyenne, mais certaines atteignent 18 m de hauteur.

Les White Sands accueillent une faune qui s'est adaptée aux conditions arides. Certaines des 800 espèces animales présentes ont même développé des couleurs proches de celle du sable. 300 km2 de ce désert sont protégés depuis 1933. Cette zone est officiellement devenue un parc national en décembre 2019.