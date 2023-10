“Il est clair que ce film représente le point culminant de la carrière de M. Miyazaki. Il se demande ce qu’il a à dire au monde d’aujourd’hui et plus particulièrement ce qu’il est important de dire aux enfants” déclare Takeshi Honda, directeur de l’animation du "Garçon et le Héron". Brut est allé à la rencontre de ceux qui ont travaillé sur ce projet au studio Ghibli, au Japon. Le réalisateur phare du studio Ghibli, c’est Hayao Miyazaki. On lui doit notamment : Le voyage de Chihiro, Princesse Mononoké ou encore Mon Voisin Totoro. Et sa dernière réalisation en date : Le Garçon et le Héron.

Retour sur le parcours de Hayao Miyazaki





Il aura donc fallu 7 ans de travail pour réaliser ce film





“M. Miyazaki m’a soumis une proposition de projet le 1er juillet 2016. Il faut savoir que quand il prépare un film, il ne commence pas par en écrire le scénario mais par dessiner 20 minutes de storyboard. De ces 20 minutes, il m’a demandé si c’était OK pour moi. J’ai dit que c’était OK. Il a fait les 20 minutes suivantes, et ainsi de suite. Au bout de six fois, ça a fait les deux heures du film. Pour Le Garçon et le Héron, ça a pris trois ans” explique Toshio Suzuki, cofondateur du studio Ghibli et producteur. Il collabore avec le mythique réalisateur japonais depuis plus de 30 ans.

Ils parlent de leur passion pour l'animation japonaise





Dans cette nouvelle création, on suit Mahito dans un voyage mystique et initiatique et son guide, c’est un étrange héron. Mais ces deux personnages pourraient bien être des métaphores. Voici l’explication de Goro Miyazaki, le fils du réalisateur. “C’est à la fois l’histoire d’un père et de son fils, mais aussi de ce qui l’a fait choisir ce métier. Un de ses déclics dans son choix de métier, c’est sa relation avec Isao Takahata. Je pense que c’est ce que raconte ce film. En cela, je pense que le protagoniste le représente lui et personne d’autre. Le Héron pourrait quant à lui représenter Toshio Suzuki, et le grand-oncle ne peut-être à mes yeux que Takahata Isao”, affirme Goro Miyazaki, qui est aussi le réalisateur de La Colline aux coquelicots.

Au Japon, des tenues qui changent de couleur avec les rayons UV





“Hayao Miyazaki a envie de réaliser un nouveau film”





Hayao Miyazaki a l’habitude de diriger l’animation. “Fondamentalement, il aime dessiner. Il aime profondément l’animation. Il veut dessiner lui-même” commente Takeshi Honda. Mais pour ce projet, Toshio Suzuki a souhaité recruter un autre animateur pour l’épauler. Et voilà comment ça s’est passé. “M. Miyazaki m’a dit « Tu sais, il ne me reste plus beaucoup de temps ». J’ai été surpris qu’il me propose un poste de cette manière, mais c’est vrai qu’il avait alors 77 ans, et je me suis dit que cela pourrait très bien être son dernier. À vrai dire, quand M. Suzuki m’a parlé du projet, je savais immédiatement que je voulais le faire. Le Garçon et le Héron est sans doute le film sur lequel j’ai travaillé le plus longtemps” explique Takeshi Honda.

Avec le champion d'Europe de Pokémon Go au Japon





Il aura donc fallu 7 ans de travail pour réaliser ce film. Et même si Hayao Miyazaki a annoncé plusieurs fois prendre sa retraite, même s’il a prévenu que cette réalisation serait sa dernière. Toshio Suzuki n’est pas du même avis. Il déclare: “Je ne pense pas que ce soit son dernier film. Parce qu’il ne cesse chaque jour de penser à de nouvelles idées. Il ne se fatigue jamais. Il a envie d’en réaliser un nouveau”.

BRUT LOVE - Un date au Japon, ça se passe comment ?





Hayao Miyazaki est un célèbre réalisateur, producteur, scénariste, illustrateur et fondateur du Studio Ghibli, un studio d'animation japonais renommé. Né le 5 janvier 1941 à Tokyo, au Japon, il est largement reconnu pour son influence majeure sur l'industrie de l'animation à l'échelle mondiale. Il est surtout connu pour ses films d'animation japonais qui sont devenus des classiques, notamment "Mon voisin Totoro", "Le Voyage de Chihiro", "Le Château dans le ciel", "Princesse Mononoké", "Le Vent se lève" et bien d'autres.

Il avait vu venir le succès des mangas avant tout le monde





Ses œuvres cinématographiques se caractérisent par leur riche narration, leurs thèmes complexes, leur animation de haute qualité et leur capacité à toucher un large public, des enfants aux adultes. Ses œuvres sont souvent empreintes de nature, de spiritualité et de valeurs écologiques. Il a remporté de nombreux prix et distinctions pour son travail, notamment un Oscar pour "Le Voyage de Chihiro" en 2003.