Le message de Toni Morrison aux diplômées du Wellesley College

« Inutile de se ranger dans une catégorie définie. » Toni Morrison est la première et seule femme afro-américaine à avoir reçu le prix Nobel de littérature. Toni Morrison est décédée à l'âge de 88 ans, le 5 août 2019. Voilà le message qu'elle adressait, en 2004, aux jeunes diplômées d'une prestigieuse université américaine.

En 2004, Toni Morrison s’adressait aux diplômées du Wellesley College, une prestigieuse université américaine. Elle les incitait à ne pas chercher à se ranger dans une catégorie définie et à apprendre à être soi-même : « Inutile d'être un simple contribuable, ou un républicain, ou un démocrate, ou un consommateur, ou une minorité, ou une majorité. Vous êtes bien entendu comme tout le monde, mais également particulier », déclarait Toni Morrison, première et seule femme afro-américaine à avoir reçu le prix Nobel de littérature.

« La personne que vous êtes est unique au monde. Personne ne possède les mêmes souvenirs que vous » ajoutait la romancière Toni Morrison. Elle incitait également les diplômées du Wellesley College à faire preuve d’imagination et à avoir confiance en l’avenir : « Vous incarnez vos propres histoires et vous êtes donc libre d'imaginer et ressentir ce que cela implique que d'être dépourvu de richesse, ce que l'on ressent lorsqu'on ne domine pas les autres, sans arrogance téméraire, sans avoir peur de ceux qui sont différents de vous. (…) Même si vous ne maîtrisez pas complètement le récit, et aucun auteur n'y parvient, je peux vous l'assurer, vous pouvez tout de même le créer » concluait Toni Morrison.