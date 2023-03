“Ma cliente est détruite par ces faits”





L’artiste français Moha La Squale, qui a signé l’album “Bendero”, a été initialement mis en examen en juin 2021 notamment pour violences, agression sexuelle, menaces de mort par conjoint et séquestrations. Et un nouveau rebondissement éclôt aujourd’hui: l'AFP a appris qu'il était désormais aussi mis en examen pour viol depuis juillet 2022. En cas de procès, la peine encourue sera plus longue.

Dans une vidéo publiée sur YouTube, l'une de ses anciennes compagnes évoquait un viol qui aurait eu lieu à Cannes. Des faits qui du côté du rappeur sont “formellement contestés et ne sont d’ailleurs étayés par aucun élément matériel” a affirmé Elise Arfi, l'avocate de l’artiste à l’AFP. Alix Dominicé, l’avocate de la plaignante a affirmé de son côté: “Ma cliente est détruite par ces faits et attend du procès qu'enfin Moha La Squale puisse s'expliquer sur ce dont elle l'accuse, afin de pouvoir se reconstruire”, a affirmé à l'AFP l'avocate de la plaignante. De nouvelles auditions de témoins doivent avoir lieu prochainement dans ce dossier selon l'AFP. Plus d'infos à suivre prochainement sur Brut.

