Le sound design des moteurs électriques

Derrière le sifflement presque silencieux d’une voiture électrique se cache une armée de compositeurs et d’ingénieurs capables de créer les plus belles mélodies pour remplacer le grondement d'un bon vieux moteur. Mais pourquoi le bruit des voitures compte-t-il toujours autant ? Bru(i)t, c'est le podcast de Brut où on explique les sons qui nous entourent et ceux qui nous dépassent. Je m'appelle Romain, je suis compositeur électro, vous me connaissez peut-être aussi sous le nom de Molécule. Dans la vie, j'adore chasser les sons avec mes micros, les découvrir, les écouter.