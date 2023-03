Des candidats blessés au tournage de la télé-réalité Squid Game

“Toutes les rumeurs de blessures graves sont fausses”





Des candidats de Squid Game ont été blessés lors du tournage de la nouvelle émission de télé-réalité inspirée de la série de Netflix. Pour rappel, Squid Game est une série dans laquelle 456 candidats s'affrontent à mort autour de jeux d'enfants pour tenter de remporter 45,6 milliards de wons, monnaie de la Corée du Sud. La série sud-coréenne a été un tel succès que Netflix a décidé de l'adapter en télé-réalité. Seule différence avec la fiction, “tous les joueurs sortiront”, garantissait Netflix. Mais le premier jour de tournage, ce serait mal passé selon certains médias britanniques.

En fait, le premier jeu était une partie de “1, 2, 3, soleil” géante. La séquence a été tournée aux Cardington TV Studios, une ancienne base de la Royal Air Force, située à une heure et demie de route au nord de Londres. Le tournage a eu lieu le 23 janvier 2023 en pleine vague de froid. Selon The Sun, il faisait moins 3 degrés dans le hangar. “Ils nous ont donné deux t-shirts thermiques, une paire de chaussettes, une chemise, des tennis en toile, et un survêtement vert”, confie un candidat éliminé. Pendant le jeu, les candidats n'auraient “pas eu le droit de parler sous peine d'être éliminés”. Ils ne pouvaient donc pas se plaindre du froid, et ont dû rester immobiles durant des heures.

Selon The Sun, plusieurs candidats ont eu les pieds gelés et ne pouvaient plus bouger, finissant le jeu en rampant. D'autres se seraient retrouvés en hypothermie. Selon Variety, au moins 4 joueurs ont dû être soignés par des médecins, et un a été évacué sur civière. Interrogés par le média Deadline, Netflix et les producteurs de l'émission ont réagi. “Même s'il faisait très froid sur le plateau, ce à quoi les participants étaient préparés, toutes les rumeurs de blessures graves sont fausses. Nous accordons une grande importance à la santé et à la sécurité de nos joueurs et de nos équipes et nous avons investi dans tous les dispositifs de sécurité nécessaires”.

