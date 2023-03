Le premier héros transgenre de l’univers Harry Potter introduit

Cette nouveauté contraste avec les positions transphobes de J.K.Rowling

Le tout premier personnage transgenre de l'univers d'Harry Potter a été introduit dans le jeu "Hogwarts Legacy". Très tôt dans le jeu, les joueurs pourront croiser Sirona Ryan, gérante de la taverne Les Trois Balais. Avec cette nouvelle, les développeurs d’Avalanche Software ont une volonté de rendre le jeu plus inclusif. “Nous avons accordé une grande priorité à la création d'un jeu représentatif et diversifié, en phase avec notre merveilleuse communauté de fans”, expliquait l’entreprise. De plus, l'outil de création de personnages n'oblige pas à choisir un genre féminin ou masculin.

Ces choix font d’autant plus parler que le jeu est au cœur d'une controverse : les nombreuses positions jugées transphobes de J.K.Rowling, la créatrice de la saga littéraire, ont mené un appel au boycott. L’autrice s'est à plusieurs reprises exprimée contre la communauté trans, avec notamment des propos à l'encontre des femmes transgenres, et beaucoup regrettent qu'elle puisse toucher des droits d'auteur sur ce jeu très attendu. Sur le site traitant de "Hogwarts Legacy", il est alors précisé que J.K.Rowling “n'est pas impliqué dans la création du jeu” mais que “son extraordinaire corpus est la base de tous les projets du Wizarding World”.

