Leçon de photo avec Raymond Depardon

Il est l'un des plus grands noms de la photographie. Depuis près de 70 ans, Raymond Depardon photographie les gens, les lieux, les époques. Aujourd'hui, tout le monde ou presque a un appareil photo dans les mains grâce à son téléphone et il en est très heureux. Alors on lui a demandé de nous donner quelques conseils photo. #Cannes2024.