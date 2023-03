Léna Situations au défilé Dior à la Fashion Week de Paris

Défilé Christian Dior automne-hiver 2023-2024





Le défilé Christian Dior automne-hiver 2023-2024 s’est tenu au Jardin des Tuileries, à Paris, le 28 février 2023. La créatrice de contenus Léna Situations y était pour découvrir la nouvelle collection imaginée par la styliste italienne, Maria Grazia Chiuri. Dans un décor fantasmagorique créé par l’artiste portugaise Joana Vasconcelos, la collection rendait hommage à Catherine Dior, Edith Piaf et Juliette Gréco, trois personnalités centrales des années 50.

Jisoo à Paris pour le défilé Dior lors de la Fashion Week 2023





Pour l’occasion Léna Mahfouf, plus connue sous le nom de Léna Situations, avait choisi de porter un look masculin-féminin, composé d’une chemise blanche, d’une cravate, d’une veste de tailleur, posée sur ses épaules comme une cape, d’un veston et d’un pantalon droit de costume. Aux côtés de Léna Situations étaient notamment présentes l’actrice Charlize Theron, Deva Cassel ou encore Jisoo de Backpink.

