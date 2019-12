Les escaliers qui ont servi de décor au film "Joker" pris d'assaut par les touristes

Les escaliers du film “Joker” font fureur dans le Bronx

Le Bronx, un des quartiers les plus dangereux de New York, se retrouve subitement sous les feux des projecteurs. Depuis la sortie du film “Joker” début octobre 2019, les touristes y affluent. En cause : les escaliers du quartier d’Highbridge, qui ont servi de décor pour une scène du film, devenue culte. Face au défilé des fans de “Joker” dans leur quartier, les habitants sont perplexes.

Les touristes enchaînent le poses et multiplient les photos sur les “escaliers du Joker”. Sur Instagram, le hashtag #jokerstairs a dépassé les 2000 publications en quelques semaines. “Je suis allée voir le film trois fois, je devais venir à cet endroit”, raconte Oyuki, venue prendre des photos sur les fameux escaliers. En effet, entre fans, l’identification du nouveau spot a été quasi-immédiate : “Un de mes amis sur Instagram m’a dit qu’il fallait absolument qu’on vienne ici”, explique Rebecca. Cependant, les habitants du quartier ne partagent pas forcément cet enthousiasme.

“Il y a des gens, de vraies personnes qui vivent ici. Des gens pauvres. Et ça craint !”

De nombreux habitants du quartier n’acceptent pas cette invasion de touristes. En effet, passer d’un quartier “ghetto” à un coin touristique semble poser un problème moral à certains habitants. “C’est agaçant parce que les gens viennent ici et veulent juste utiliser cet endroit pour prendre des photos, mais ils ne soutiennent pas la population locale, les laveries, les épiceries, etc.”, explique Thonna, résidante du Bronx. Certains habitants se rappellent avoir eu peur de prendre ces escaliers à une certaine heure de la nuit. À présent, la situation leur paraît donc “un peu bizarre”. Pour d’autres habitants, “toute publicité est bonne à prendre”. Pour eux, c’est aussi une occasion de visiter le Bronx et de montrer qu’il n’y a pas que Times Square à New York.