Les femmes au balcon avec Noémie Merlant

"On s’est rendu compte que notre manière de parler de nos traumatismes c’était par l’absurde, par l’humour." "Les femmes au balcon", c’est l’histoire de trois femmes et d’un appartement, en pleine canicule. Un film présenté à #Cannes2024 qui aborde le sujet des violences sexistes et sexuelles. Brut a suivi la réalisatrice, Noémie Merlant, qui montrait ce deuxième long métrage pour la première fois au public.