Les inspirations du réalisateur Makoto Shinkai

"Je crois que ce sont les oeuvres d'Hayao Miyazaki qui m'ont appris comment créer des films d'animation." À l'occasion de la sortie de son nouveau film Suzume, on a rencontré le réalisateur Makoto Shinkai. The Dark Night, Slam Dunk... Il raconte ses inspirations et ses références.