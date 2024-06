Les peurs de sa vie : Monica Bellucci

"Plus que de vieillir, j'ai peur de la mort. J'ai des filles et je voudrais être là pour elles" LES PEURS DE SA VIE. Qu'est-ce qui faisait peur à Monica Bellucci quand elle avait 10 ans ? 20 ans ? 30 ans ? 40 ans ? 50 ans ? Et aujourd'hui ? À l'occasion de la sortie du film "Paradis Paris" de Marjane Satrapi, on est allé lui demander.