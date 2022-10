Les scratchs des DJ's

Depuis les années 1970, scratcher, c’est un art. Comment les DJ de l’époque ont-ils fait du scratch un élément essentiel de la culture musicale hip-hop ? Bru(i)t, c'est le podcast de Brut où on explique les sons qui nous entourent et ceux qui nous dépassent. Je m'appelle Romain, je suis compositeur électro, vous me connaissez peut-être aussi sous le nom de Molécule. Dans la vie, j'adore chasser les sons avec mes micros, les découvrir, les écouter.