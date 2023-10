Vicévertus, le nouveau méchant d’Astérix





Dans le 40e album d’Astérix publié ce jeudi 26 octobre, apparaît un nouveau méchant : Vicévertus. “C’est un méchant un peu différent” commente Fabcaro, le scénariste de la BD qui précise: “C’est le médecin en chef des armées de César, donc c’est lui qui a créé la philosophie de l’Iris blanc (ndlr : le titre de la bande-dessinée), c’est une philosophie de pensée positive. C’est un peu un mix entre un auteur de best-sellers de développement personnel et de personnage politique. Il fallait aussi que ça soit quelqu’un de très séduisant car c’est quelqu’un qui essaye d’arriver à ses fins par les mots, par le verbe”. Didier Conrad est le dessinateur de la BD. Contrairement à d’autres personnages, pour lesquels “il laisse l’inconscient travailler”, pour celui-ci, attendu de tous, “il fallait que tout le monde soit d’accord”. Il lui a fallu "un mois" pour imaginer et poser sur papier ce nouveau personnage principal.

Scénariste de la bande dessinée, Fabcaro confie préférer de manière générale Obélix à Astérix. “Dans la BD franco-belge, le héros a beaucoup de qualités. Mais d'un point de vue narratif, ce n'est pas intéressant, alors que le faire-valoir, lui, a plus de défauts et donc il a plus d'aspérités. En tant que lecteur, moi, je préfère Obélix, mais en tant qu'auteur aussi. C'est-à-dire que c'est un vecteur de comédie. Quand on veut faire des vannes, des choses drôles, on passe par Obélix, parce que c'est par lui que le rire passe. C'est difficile de faire rire avec Astérix. Lui est plus là pour faire avancer l'intrigue, l'action.”

Dessinateur, Didier Conrad explique ne pas “du tout” être d’accord. “Dans le tout premier album d’Astérix, Astérix est plutôt farceur, il passe son temps à emmerder les Romains. Obélix n'a pas de présence. Donc ça dépend de ce qu'on veut faire avec. C'est tout à fait possible de faire qu'il ne soit pas unidimensionnel. Mais c'est devenu comme ça, et je suis d'accord que maintenant, c'est difficile de sortir Astérix de ce moule”. Pour rendre Astérix “plus expressif, plus rigolo” dans ce 40e album, Didier Conrad a “repris tous les Astérix du premier album et les a refaits, au style d’Uderzo moderne. J’ai refait toutes les positions parce que la gestuelle était beaucoup plus déconnante et ça m’a aidé pour plus prendre en main ce personnage”.