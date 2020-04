Les stars lisent des livres et récoltent des fonds pour les enfants

Save with Stories : les stars lisent des histoires aux enfants confinés

Natalie Portman, Reese Witherspoon, Jimmy Fallon… Ces personnalités médiatiques font la lecture aux enfants qui doivent rester chez eux, et récoltent des fonds.

Reese Witherspoon, Amy Adams, Jennifer Garner, Natalie Portman, Jenna Ortega, Jimmy Fallon, Amy Adams, Josh Gad… Ces artistes lisent des histoires pour les enfants confinés sur les réseaux sociaux. Ils espèrent également, grâce à leurs vidéos, récolter des fonds et aider les enfants défavorisés aux États-Unis. C’est le projet Save with Stories.

Fournir de la nourriture, des livres et du matériel scolaire à plus de 30 millions d’enfants

L’initiative a été lancée par les actrices Amy Adams et Jennifer Garner. L’argent récolté sera reversé aux organisations Save The Children et No Kid Hungry pour fournir de la nourriture, des livres et du matériel scolaire à plus de 30 millions d’enfants aux États-Unis dont les écoles ont été fermées à cause de l’épidémie de Covid-19.

« Je m’appelle Reese, et ma copine Jennifer m’a appelée et m’a dit : "Hey ! Tu veux lire des histoires à des enfants ?" Je lui ai répondu : "Ben oui ! J’adore raconter des histoires parce que je raconte des histoires ! C’est mon boulot !" Mais ça, c’est toute une autre histoire. » explique Reese Witherspoon aux enfants.

« Je veux juste remercier tous ceux qui sont en confinement en ce moment. Je sais c’est dur de ne pas sortir en ce moment avec tout le monde, croyez-moi, je veux sortir aussi Mais c’est important que tous ensemble, nous protégions les plus fragiles en ce moment » argumente l’acteur Josh Gad, qui participe à Save with Stories.