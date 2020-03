Live : Comment Chris vit le confinement

Revivez le live de Chris avec Brut !

La chanteuse et performeuse nous a accordé quelques minutes de son temps. On a parlé nouvel EP et confinement.

### Bonjour Chris ! Pouvez-vous nous expliquer comment se passent ces premiers jours de confinement ?

Beaucoup de gens trouvent des façons de rendre ces journées étranges plus productives. Moi, par exemple, le premier truc que j’ai fait, c’est une performance. On essaie de chercher du lien ! J’étais toute seule chez moi. Sinon, mon téléphone a planté hier, j’ai cru que ça allait être le début d’une nouvelle vie à base de méditation… Et bien sûr, j’essaie de respecter les consignes, d’être prudente.

### Comment s’organisent vos routines ?

Moi, mon quotidien de musicienne, à vrai dire, c’est déjà pas mal ça. Je travaille toute seule, donc je suis souvent chez moi. J’écris des textes. Sinon, je pense que c’est important, quand tu te lèves, de t’habiller comme si tu allais concrètement sortir. Tu peux rester en pyjama bien sûr, mais tu ne te diras pas que ta journée commence. J’essaie de déjeuner à heure fixe, d’arrêter de travailler à 20h, de segmenter !

C’est pas mal donner de petits rendez-vous pour se retrouver, pour être ensemble ! Le premier truc que j’ai fait, c’est une performance chantée. Mais on n’était pas encore en confinement strict, et tout le monde a cru que je donnerais un concert tous les jours !

Là, c’est un rendez-vous spontané qui peut prendre des formes différentes. J’ai notamment parlé à Charli XCX. J’ai écrit à des gens que j’aimais. Je vais pouvoir jouer aux échecs, discuter, danser… J’aime bien le format libre et non contraignant.

D’autres artistes ont fait des concerts, comme Chris Martin de Coldplay, M… Ça vous a inspiré quoi ?

Ce sont les réflexes des performers en isolement. Ça nous fait du bien, parce quand on est un performer et qu’on ne peut plus faire ce qu’on aime… Chanter, c’est ce qui me fait me sentir le plus à l’aise. Je suis plus à même de chanter que de parler. Et si je suis fan d’un musicien, je suis contente de voir ça ! Et chez soi, il n’y a pas les artifices habituels, c’est pas mal.

Vous avez récemment sorti un EP surprise, « La Vita nuova ». Pouvez-vous nous en parler ?

C’est ironique ce titre maintenant ! J’ai eu une année 2019 assez intense et compliquée sur le plan personnel. J’étais en train de tourner mon deuxième album, et j’ai commencé à écrire des chansons pour purger mes émotions. Les chansons imposent le timing et imposent ce qu’il faut faire. Je suis comme Madonna, je suis soumise à mes chansons ! Je savais que ce ne serait pas un album, mais un chapitre de ma vie.