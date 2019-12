Lomepal raconte toute l'histoire derrière "Beau la folie"

Derrière “Beau la folie”, il y a toute une histoire. Lomepal raconte.

Il y a presque un an, Lomepal sortait “Jeannine”. Un album mélancolique et personnel qui s’est avéré être un vrai succès pour l’artiste français. Jeannine, c’est le prénom de sa grand-mère. Et “Beau la folie” est un bel hommage à cette dame.

“Beau la folie” est un titre qui parle de la grand-mère de Lomepal, une femme qui s’appelait Jeannine. Dans les années 70, “c’était un peu la libération de la femme à cette époque”, raconte Lomepal, et Jeannine a divorcé. Elle a commencé à voyager, à rencontrer des gens, mais aussi des communautés spirituelles. À la suite de toutes ces rencontres, Jeannine a changé de nom. Elle s’est appelée Amina. À partir de là, elle a mené un vie complètement différente. Amina a fait le tour du monde en enchaînant des projets humanitaires, toute seule. En Inde, elle a essayé de récupérer tout ce qui était gaspillé dans les marchés pour en faire des énormes repas pour les gens : “Elle voulait sauver le monde par la nourriture”, raconte Lomepal. Le refrain de la chanson parle donc de sa grand-mère, symbolisant cette belle folie. Le premier couplet évoque la famille de Lomepal, mais en ce qui concerne le second, le chanteur raconte ne pas avoir souhaité s’étaler sur du story-telling. Ainsi, il a consacré le deuxième couplet à une histoire fictive avec une fille. Mais pas n’importe quelle fille, “une fille qui pourrait me surprendre”, confie Lomepal.

“Il y a quelques chose de beau et poétique dans le fait d’être libéré de toutes les chaînes du système”

À l’origine, “Beau la folie” est une phrase que Lomepal a commencé à dire en concert, pendant la tournée de Flip, lorsqu’il chauffait la foule. Pour l’artiste, c'était donc évident de reprendre cette même phrase en tant que titre dans le prochain album. Avec cette phrase, Lomepal évoque “certains aspects de la folie qui peuvent être beaux, surtout quand ça parle de liberté”. Selon le chanteur, la folie n’est qu’un point de vue : “Pour certaines personnes, c’est nous qui sommes malades.” Pour Lomepal, la liberté c’est “faire ce que tu veux quand tu veux”, mais “c’est sûr que si tout le monde faisait ça, on s’en sortirait pas”, avoue-t-il. Néanmoins, le chanteur se dit obligé de reconnaître “quelque chose de beau et politique dans le fait d’être libéré de toutes les chaînes du système”. Petit, Lomepal avait peur de devenir fou, mais aujourd’hui “je n’ai plus peur”, confie-t-il. Car sa folie, il l’a tient en partie de sa grand-mère : “Je suis assez fier d’être son petit-fils”.